Администрация Трампа настаивает на выводе ЦАХАЛа из Южного Ливана к 18 февраля

Заместитель специального посланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус заявила, что администрация Трампа настаивает на полном выводе сил ЦАХАЛа из Южного Ливана к 18 февраля. "Мы твердо придерживаемся этой даты", – сказала она.

В пятницу, 7 февраля, Ортагус встретилась с президентом Ливана Жозефом Ауном в его резиденции во дворце Баабда в Бейруте. По завершении переговоров стороны дали совместную пресс-конференцию.

Морган Ортагус подчеркнула: "Хизбалла" должна оставаться побежденной, разоруженной, и ее представительство в правительстве Ливана исключено. Она заявила, что "никогда не видела такого воодушевления среди ливанской диаспоры в Соединенных Штатах относительно будущего Ливана", добавив, что во многом это связано со значительным ослаблением "Хизбаллы".