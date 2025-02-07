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Ближний Восток

Администрация Трампа настаивает на выводе ЦАХАЛа из Южного Ливана к 18 февраля

США
Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 07 февраля 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 15:47
Администрация Трампа настаивает на выводе ЦАХАЛа из Южного Ливана к 18 февраля
AP Photo/Matias Delacroi

Заместитель специального посланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус заявила, что администрация Трампа настаивает на полном выводе сил ЦАХАЛа из Южного Ливана к 18 февраля. "Мы твердо придерживаемся этой даты", – сказала она.

В пятницу, 7 февраля, Ортагус встретилась с президентом Ливана Жозефом Ауном в его резиденции во дворце Баабда в Бейруте. По завершении переговоров стороны дали совместную пресс-конференцию.

Морган Ортагус подчеркнула: "Хизбалла" должна оставаться побежденной, разоруженной, и ее представительство в правительстве Ливана исключено. Она заявила, что "никогда не видела такого воодушевления среди ливанской диаспоры в Соединенных Штатах относительно будущего Ливана", добавив, что во многом это связано со значительным ослаблением "Хизбаллы".

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