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Ближний Восток

Ортагус встретилась с президентом Ливана: "Не допустить участия "Хизбаллы" в правительстве"

США
Ливан
время публикации: 07 февраля 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 13:34
Ортагус встретилась с президентом Ливана: "Не допустить участия "Хизбаллы" в правительстве"
Lebanese Presidency press office via AP

Заместительница специального посланника президента США Дональда Трампа по вопросам мира на Ближнем Востоке Морган Ортагус встретилась в пятницу, 7 февраля, с президентом Ливана Жозефом Ауном в его резиденции во дворце Баабда в Бейруте. По завершении переговоров стороны дали совместную пресс-конференцию.

Морган Ортагус подчеркнула: "Хизбалла" должна оставаться побежденной, разоруженной, и ее представительство в правительстве Ливана исключено. Она заявила, что "никогда не видела такого воодушевления среди ливанской диаспоры в Соединенных Штатах относительно будущего Ливана", добавив, что во многом это связано со значительным ослаблением "Хизбаллы".

"Это заслуга президента Жозефа Ауна и назначенного президентом на пост премьер-министра Ливана Навафа Салама, а также всех в этом правительстве, кто привержен борьбе с коррупцией, проведению реформ и обеспечению того, чтобы "Хизбалла" не входила в это правительство ни в какой форме, чтобы "Хизбалла" оставалась разоруженной и побежденной", – заявила Морган Ортагус.

По словам Ортагус, новая администрация Белого Дома продолжит противодействовать влиянию Ирана в регионе. "Это начинается с давления, которое президент Дональд Трамп оказывает сейчас на Исламскую Республику Иран, чтобы они больше не могли финансировать свои террористические прокси-силы в регионе", – подчеркнула она.

Ближний Восток
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