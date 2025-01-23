"Аль-Ахбар": ЦАХАЛ намерен в одностороннем порядке продлить пребывание в Ливане

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщает, что израильская сторона известила комиссию по контролю над соблюдением соглашения в Южном Ливане, что в восточном секторе ЦАХАЛ должен будет остаться на ливанской территории дольше, чем предусматривают соглашения. Речь идет о 30 днях.

Срок вывода израильских войск истекает 26 января. Согласно публикации, к этой дате ЦАХАЛ выйдет из западного и центрального секторов, однако на востоке израильская армия намерена оставить за собой пять стратегических пунктов. В публикации подчеркивается, что Израиль пытается заручиться согласием на это президента США Дональда Трампа.

Информированные источники сообщают, что президент Ливана Жозеф Аун призвал США и Францию оказать на Израиль давление, чтобы ЦАХАЛ покинул ливанскую территорию к согласованному сроку. Однако глава комиссии по контролю над соблюдением соглашения американский генерал Джаспер Джеферс сообщил ливанскому командованию, что уничтожение инфраструктуры "Хизбаллы" требует дополнительного времени.