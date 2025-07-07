Президент Ирана в интервью Такеру Карлсону: "Израиль пытался меня ликвидировать"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем первом интервью американским СМИ после войны заявил, что Израиль пытался его ликвидировать. Об этом он рассказал Такеру Карлсону, консервативному американскому политическому обозревателю, на его платформе TCN.

"За попыткой покушения на мою жизнь стояли не США. Это был Израиль. Я был на встрече, мы обсуждали, куда нам двигаться дальше. А они, на основе своих разведданных и шпионов, пытались разбомбить район, в котором проходило совещание. Бог решает, кому жить, а кому умереть. Мы не боимся стать шахидами", – заявил президент Ирана.

Масуд Пезешкиан также заявил, что Иран никогда не поддерживал идею устранения Трампа, несмотря на сообщения об обратном во время предвыборной кампании.

В ходе беседы, продолжавшейся около получаса с журналистом, некогда считавшимся "министром иностранных дел Трампа", Масуд Пезешкиан также заявил, что у Тегерана "нет проблем" с возобновлением переговоров с США.

После начала войны с Ираном Такер Карлсон публично раскритиковал администрацию Трампа за поддержку Израиля. В своей ежедневной рассылке он утверждал, что опасения по поводу иранской ядерной бомбы лишены оснований, а конфликт с Ираном противоречит заявленным принципам международной политики Трампа, и может привести к досрочному окончанию его второго президентского срока.