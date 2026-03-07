СМИ сообщают о воздушной тревоге и взрыве в столице Бахрейна
время публикации: 07 марта 2026 г., 06:31 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 06:41
СМИ сообщают о воздушной тревоге и взрыве в столице Бахрейна, Манаме.
"Мы призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место", – говорится в сообщении министерства внутренних дел Бахрейна, опубликованном в соцсети X.
Накануне иранский "Корпус стражей исламской революции" атаковал два отеля и высотное здание в Манаме, столице Бахрейна. Причинен значительный ущерб.
Также два взрыва были слышны в Дубае.