СМИ сообщают о воздушной тревоге и взрыве в столице Бахрейна, Манаме.

"Мы призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место", – говорится в сообщении министерства внутренних дел Бахрейна, опубликованном в соцсети X.

Накануне иранский "Корпус стражей исламской революции" атаковал два отеля и высотное здание в Манаме, столице Бахрейна. Причинен значительный ущерб.

Также два взрыва были слышны в Дубае.