07 марта 2026
07 марта 2026
Ближний Восток

СМИ сообщают о воздушной тревоге и взрыве в столице Бахрейна

Война с Ираном
время публикации: 07 марта 2026 г., 06:31 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 06:41
Соцсети

СМИ сообщают о воздушной тревоге и взрыве в столице Бахрейна, Манаме.

"Мы призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место", – говорится в сообщении министерства внутренних дел Бахрейна, опубликованном в соцсети X.

Накануне иранский "Корпус стражей исламской революции" атаковал два отеля и высотное здание в Манаме, столице Бахрейна. Причинен значительный ущерб.

Также два взрыва были слышны в Дубае.

