07 марта 2026
Ближний Восток

КСИР угрожает США сорвать военное сопровождение судов через Ормузский пролив

США
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 07 марта 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 08:07
КСИР угрожает США сорвать военное сопровождение судов через Ормузский пролив
AP Photo/Kamran Jebreili

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с угрозами в адрес США в связи с планами Вашингтона организовать военное сопровождение торговых судов через Ормузский пролив. Стратегическая водная артерия остается заблокированной на фоне продолжающейся региональной войны.

"Мы ждем их", – заявил официальный представитель КСИР Али Мохаммад Наини. Это заявление последовало за словами министра энергетики США о том, что ВМС готовятся приступить к эскортированию судов.

"Мы рекомендуем американцам перед принятием каких-либо решений вспомнить пожар на американском супертанкере Bridgeton в 1987 году и другие танкеры, которые подверглись нападениям в недавнем прошлом", – цитирует слова Наини агентство Fars.

Ближний Восток
