150 иранцев, включая дипломатов и их семьи, покинули Ливан

Источник в ливанских службах безопасности сообщил агентству Reuters, что в субботу, 7 марта, страну покинули более 150 граждан Ирана, включая дипломатов и членов их семей.

В конце недели ливанский телеканал LBC сообщил, что правительство обсудило меры по укреплению безопасности страны. Одна из мер – запрет на деятельность Корпуса стражей исламской революции на территории страны.

По информации LBC, кабинет министров также одобрил введение визового режима для граждан Ирана.