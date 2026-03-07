150 иранцев, включая дипломатов и их семьи, покинули Ливан
время публикации: 07 марта 2026 г., 21:03 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 21:03
Источник в ливанских службах безопасности сообщил агентству Reuters, что в субботу, 7 марта, страну покинули более 150 граждан Ирана, включая дипломатов и членов их семей.
В конце недели ливанский телеканал LBC сообщил, что правительство обсудило меры по укреплению безопасности страны. Одна из мер – запрет на деятельность Корпуса стражей исламской революции на территории страны.
По информации LBC, кабинет министров также одобрил введение визового режима для граждан Ирана.
Ссылки по теме