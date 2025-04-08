Армия США атакует в Йемене, уничтожен один из руководителей разведки хуситов

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США днем 8 апреля нанесла авиаудары по целям в провинции Амран, на северо-западе Йемена.

Сайт yemenonline передает, что в результате одного из недавних ударов по целям в Йемене был убит высокопоставленный чиновник в разведывательной службе хуситов Абдул Насер аль-Камали.