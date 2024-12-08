Бывший вице-президент Сирии обвинил Израиль в захвате территории

Фарук аш-Шара, бывший вице-президент Сирии, в интервью катарскому телеканалу "Аль-Араби" обвинил Израиль в том, что пользуясь хаосом, он производит захват сирийской территории.

Аш-Шара приветствовал происходящие в Сирии перемены и призвал не допустить анархии после падения режима Асада.

Фарук аш-Шара считался одним из верных сторонников Башара Асада, но в 2014 году он перешел на сторону оппозиции и обращался к военным с призывом присоединиться к мятежникам.

Правительство Израиля и командование ЦАХАЛа подчеркивают, что ввод войск в буферную зону на территории Сирии является временным явлением и служит для обеспечения безопасности израильских граждан.