Герци А-Леви: "С минувшей ночи мы сражаемся на четырех фронтах"

Глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви встретился в воскресенье, 8 декабря, с призывниками бригады "Голани" на призывном пункте Тель а-Шомер. Он побеседовал с призывниками, а затем выступил перед ними.

"Начиная с минувшей ночи, мы ведем боевые действия на четырех фронтах, – подчеркнул Герци А-Леви. – Наши сухопутные войска ведут боевые действия на четырех фронтах: против террора в Иудее и Самарии, а также в Газе, в Ливане, и прошлой ночью мы ввели наши войска также на территорию Сирии".

"У нас превосходные сухопутные войска, которые работают слаженно и скоординированно все вместе – пехота, бронетанковые подразделения, инженерные войска и артиллерия, и все они работают вместе с другими силами ЦАХАЛа – военно-воздушными силами, военно-морскими силами и разведкой, – продолжил глава Генштаба. – Все это позволяет Армии Обороны Израиля даже после такого тяжелого года, даже после чудовищной "черной субботы" в Симхат-Тора в прошлом году, двигаться вперед и эффективно защищать государство и его граждан".

"Через несколько минут все это станет верным и в отношении вас: вы сейчас наденете форму и примете эту эстафету с величайшей ответственностью. Очень важно держаться вместе, потому что именно в этом состоит стойкость Израиля – держаться друг за друга", – заключил свое выступление А-Леви.