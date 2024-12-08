x
08 декабря 2024
|
последняя новость: 18:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2024
|
08 декабря 2024
|
последняя новость: 18:44
08 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Герци А-Леви: "С минувшей ночи мы сражаемся на четырех фронтах"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 декабря 2024 г., 18:37 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 18:37
Герци А-Леви: "С минувшей ночи мы сражаемся на четырех фронтах"
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви встретился в воскресенье, 8 декабря, с призывниками бригады "Голани" на призывном пункте Тель а-Шомер. Он побеседовал с призывниками, а затем выступил перед ними.

"Начиная с минувшей ночи, мы ведем боевые действия на четырех фронтах, – подчеркнул Герци А-Леви. – Наши сухопутные войска ведут боевые действия на четырех фронтах: против террора в Иудее и Самарии, а также в Газе, в Ливане, и прошлой ночью мы ввели наши войска также на территорию Сирии".

"У нас превосходные сухопутные войска, которые работают слаженно и скоординированно все вместе – пехота, бронетанковые подразделения, инженерные войска и артиллерия, и все они работают вместе с другими силами ЦАХАЛа – военно-воздушными силами, военно-морскими силами и разведкой, – продолжил глава Генштаба. – Все это позволяет Армии Обороны Израиля даже после такого тяжелого года, даже после чудовищной "черной субботы" в Симхат-Тора в прошлом году, двигаться вперед и эффективно защищать государство и его граждан".

"Через несколько минут все это станет верным и в отношении вас: вы сейчас наденете форму и примете эту эстафету с величайшей ответственностью. Очень важно держаться вместе, потому что именно в этом состоит стойкость Израиля – держаться друг за друга", – заключил свое выступление А-Леви.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2024

Форум Генштаба, министр обороны и глава Генштаба обсудили развитие событий в Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2024

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари оказался в центре политического скандала
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

Расследование ЦАХАЛа дает ответы на вопрос, почему Израиль оказался не готов к 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 ноября 2024

Герци А-Леви: "Новые назначения в ЦАХАЛе продиктованы оперативной необходимостью"