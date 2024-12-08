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Ближний Восток

Антиасадовские силы захватили город рядом с российской авиабазой Хмеймим в Сирии

Россия
Сирия
время публикации: 08 декабря 2024 г., 17:26 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 17:53
Джабле, Сирия
Wikipedia.org. Фото: فادي شاهين

Вечером 8 декабря поступила информация о том, что силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции взяли под контроль город Джаблэ, рядом с которым находится российская авиабаза Хмеймим.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Джаблэ – портовый город, расположенный в 25 км к югу от Латакии. До начала гражданской войны в Сирии в нем проживали около 80 тысяч человек. Авиабаза Хмеймим, где дислоцированы российские вооруженные силы, находится буквально в паре километров северо-восточней Джаблэ. Таким образом, база Хмеймим оказалась фактически в окружении антиасадовских сил.

Ближний Восток
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