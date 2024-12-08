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Ближний Восток

Глава МИД Турции: "Асад упустил возможность примирения с народом"

Сирия
Турция
время публикации: 08 декабря 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 13:34
Глава МИД Турции: "Асад упустил возможность примирения с народом"
Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя падение сирийского режима, возложил ответственность на свергнутого президента Башара Асада: "Режим упал не в один день. Смута в Сирии продолжалась 13 лет".

"Но в 2016 году, в рамках "астанинского процесса", нам удалось значительно снизить напряженность, заморозить войну. Но режим не использовал эту возможность для примирения с народом. Теперь сирийцам предстоит самими определить свое будущее", – сказал он.

"В переходный период нужно быть бдительным. Мы поддерживаем контакты с различными группами, чтобы не позволить таким террористическим организациям, как "Исламское государство" и "Рабочая партия Курдистана" воспользоваться ситуацией", – добавил министр.

Отметим, что протурецкие силы сыграли ключевую роль в свержении режима Асада. Бои между ними и курдскими ополченцами уже начались. При этом фактически существующая в Сирии курдская автономия поддерживается США.

Ближний Восток
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