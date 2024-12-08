Глава МИД Турции: "Асад упустил возможность примирения с народом"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя падение сирийского режима, возложил ответственность на свергнутого президента Башара Асада: "Режим упал не в один день. Смута в Сирии продолжалась 13 лет".

"Но в 2016 году, в рамках "астанинского процесса", нам удалось значительно снизить напряженность, заморозить войну. Но режим не использовал эту возможность для примирения с народом. Теперь сирийцам предстоит самими определить свое будущее", – сказал он.

"В переходный период нужно быть бдительным. Мы поддерживаем контакты с различными группами, чтобы не позволить таким террористическим организациям, как "Исламское государство" и "Рабочая партия Курдистана" воспользоваться ситуацией", – добавил министр.

Отметим, что протурецкие силы сыграли ключевую роль в свержении режима Асада. Бои между ними и курдскими ополченцами уже начались. При этом фактически существующая в Сирии курдская автономия поддерживается США.