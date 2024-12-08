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Ближний Восток

Reuters: высока вероятность, что Асад погиб при попытке улететь из Сирии

время публикации: 08 декабря 2024 г., 11:12 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 11:17
Reuters: высока вероятность, что Асад погиб при попытке улететь из Сирии
SANA via AP

Агентство Reuters передает, что президент Сирии Башар Асад "с очень высокой вероятностью мог погибнуть при крушении самолета".

Официально о гибли Асада пока не сообщается.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Асад покинул Дамаск на самолете. Отмечается, что самолет пропал с радаром после неожиданного маневра с попыткой развернуться на 180 градусов. Источники Reuters полагают, что самолет, на борту которого был Асад, скорее всего сбили.

Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, появившийся на радарах в районе Дамаска около 2:00 по времени UTC, исчез с радаров примерно через 40 минут полета в небе неподалеку от города Хомс, отмечает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Согласно данным Flightradar24, сирийский самолет типа Ил-76 с регистрационным номером YK-ATA исчез с радаров над населенным пунктом Рам аль-Анз, когда находился на высоте 495 метров над уровнем моря. По данным портала, борт двигался на крайне низкой скорости 53 узла (около 100 километров в час), на которой самолет такого типа летать не может.

Самолет не появлялся на радарах с 2:40. Кто находился на борту, неизвестно.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии утверждало, что президент Сирии Башар Асад покинул столицу Дамаск и улетел "в неизвестном направлении".

Ближний Восток
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