Шапиро: силы армии США не планируется выводить из Сирии

Американские СМИ сообщают, что вооруженные силы США, находящиеся на военных базах, не планируется выводить из Сирии.

Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона Дэниел Шапиро, курирующий ближневосточный регион.

По словам Шапиро, американские военные в Сирии будут принимать меры, направленные на то, чтобы в Сирии не восстановила позиции террористическая группировка "Исламское государство".

О планах каких-либо действий против джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", действующей совместно с протурецкими силами и свергнувшей режим Асада, Дэниел Шапиро не говорит.

Сирия после падения режима Асада: эйфория и хаос. Фоторепортаж