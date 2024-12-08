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Ближний Восток

Шапиро: силы армии США не планируется выводить из Сирии

время публикации: 08 декабря 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 12:14
Шапиро: силы армии США не планируется выводить из Сирии
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Американские СМИ сообщают, что вооруженные силы США, находящиеся на военных базах, не планируется выводить из Сирии.

Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона Дэниел Шапиро, курирующий ближневосточный регион.

По словам Шапиро, американские военные в Сирии будут принимать меры, направленные на то, чтобы в Сирии не восстановила позиции террористическая группировка "Исламское государство".

О планах каких-либо действий против джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", действующей совместно с протурецкими силами и свергнувшей режим Асада, Дэниел Шапиро не говорит.

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