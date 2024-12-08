Силы, свергнувшие режим Асада, ведут бои против курдов на севере Сирии

Протурецкие силы, которые совместно с джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" свергли режим Асада, ведут бои против курдских вооруженных формирований в городе Манбидж на севере Сирии.

Информация о боях в Манбидже распространяется в соцсетях сирийскими протурецкими блогерами.

Курды эти сведения пока не комментируют.

Ранее курдские силы были выведены из Алеппо.

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