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Ближний Восток

Взрывы в Дамаске, горит Иммиграционный департамент

Сирия
время публикации: 08 декабря 2024 г., 16:49 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 17:01
Взрывы в Дамаске, горит Иммиграционный департамент
AP Photo/Ghaith Alsayed

Во второй половине дня 8 декабря в Дамаске снова были слышны взрывы. Поступило сообщение о том, что горит здание, в котором располагался Иммиграционный департамент.

Ранее сегодня неоднократно сообщалось о взрывах в Дамаске и окрестностях. Сообщалось, что цели атакуют и ВВС ЦАХАЛа, и антиасадовские силы.

В частности, израильские ВВС, согласно сообщениям сирийской оппозиции, атаковали склады вооружений на военном аэродроме Аль-Меззэ, на западе Дамаска.

Ближний Восток
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