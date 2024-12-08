Взрывы в Дамаске, горит Иммиграционный департамент

Во второй половине дня 8 декабря в Дамаске снова были слышны взрывы. Поступило сообщение о том, что горит здание, в котором располагался Иммиграционный департамент.

Ранее сегодня неоднократно сообщалось о взрывах в Дамаске и окрестностях. Сообщалось, что цели атакуют и ВВС ЦАХАЛа, и антиасадовские силы.

В частности, израильские ВВС, согласно сообщениям сирийской оппозиции, атаковали склады вооружений на военном аэродроме Аль-Меззэ, на западе Дамаска.