Делегация ХАМАСа направляется в Каир на переговоры о возможной сделке с Израилем

В воскресенье, 8 декабря, делегация представителей руководства террористической организации ХАМАС отправляется в Каир с целью согласования деталей возможной сделки с Израилем.

Накануне состоялись встречи представителей ХАМАСа с официальными лицами Катара и Турции по поводу ситуации в Газе.

Ранее газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на палестинские источники писала, что ХАМАС предпринимает усилия для установления местонахождения израильских заложников, находящихся в секторе Газы. По данным источников, руководство террористической организации пытается получить обновленную информацию о живых заложниках. Также по словам источников, беседовавших с "Аш-Шарк аль-Аусат", высокопоставленные чиновники ХАМАСа связались с лидерами "боевого крыла" организации, стремясь выявить местонахождение всех похищенных, подсчитать их и составить список с указанием имен заложников. Основное внимание при этом уделяется живым заложникам, в то же время предпринимаются попытки найти тела некоторых погибших.