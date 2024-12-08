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Ближний Восток

Делегация ХАМАСа направляется в Каир на переговоры о возможной сделке с Израилем

Египет
ХАМАС
время публикации: 08 декабря 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 10:12
Один из лидеров ХАМАСа Халиль аль-Хайя
AP Photo/Khalil Hamra

В воскресенье, 8 декабря, делегация представителей руководства террористической организации ХАМАС отправляется в Каир с целью согласования деталей возможной сделки с Израилем.

Накануне состоялись встречи представителей ХАМАСа с официальными лицами Катара и Турции по поводу ситуации в Газе.

Ранее газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на палестинские источники писала, что ХАМАС предпринимает усилия для установления местонахождения израильских заложников, находящихся в секторе Газы. По данным источников, руководство террористической организации пытается получить обновленную информацию о живых заложниках. Также по словам источников, беседовавших с "Аш-Шарк аль-Аусат", высокопоставленные чиновники ХАМАСа связались с лидерами "боевого крыла" организации, стремясь выявить местонахождение всех похищенных, подсчитать их и составить список с указанием имен заложников. Основное внимание при этом уделяется живым заложникам, в то же время предпринимаются попытки найти тела некоторых погибших.

Ближний Восток
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