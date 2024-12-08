"Аль-Джазира": антиасадовские силы захватили Тартус, где находится база ВМФ РФ

Вечером 8 декабря телеканал "Аль-Джазира" сообщил о том, что силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции взяли под контроль портовый город Тартус.

В Тартусе находится база ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что 2-3 декабря российские корабли покинули базу Тартус. На том этапе было непонятно, идет ли речь об уходе российских кораблей или просто об участии их в морских учениях.

Также поступила информация о том, что силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции взяли под контроль город Джаблэ, рядом с которым находится российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.