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Ближний Восток

"Аль-Джазира": антиасадовские силы захватили Тартус, где находится база ВМФ РФ

Россия
Сирия
время публикации: 08 декабря 2024 г., 17:49 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 17:49
База ВМФ РФ в Тартусе
LANCE FIRMS operated by NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS) with funding provided by NASA HeadquartersWikipedia.org. Фото:

Вечером 8 декабря телеканал "Аль-Джазира" сообщил о том, что силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции взяли под контроль портовый город Тартус.

В Тартусе находится база ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что 2-3 декабря российские корабли покинули базу Тартус. На том этапе было непонятно, идет ли речь об уходе российских кораблей или просто об участии их в морских учениях.

Также поступила информация о том, что силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции взяли под контроль город Джаблэ, рядом с которым находится российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Ближний Восток
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