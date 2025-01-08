Reuters: США окажут Ливану военную помощь на 95 миллионов долларов
время публикации: 08 января 2025 г., 06:38 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 06:46
Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об оказании военной помощи Ливану на общую сумму 95 миллионов долларов, передает агентство Reuters.
В публикации отмечается, что речь идет о военной помощи, которую ранее предполагалось оказать Египту, однако в Белом доме приняли решение перенаправить ее Ливану как "ключевому партнеру" в соблюдении соглашения с Израилем о прекращении огня.
Перераспределение помощи произошло после того, как некоторые представители Демократической партии в Конгрессе США выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Египте.