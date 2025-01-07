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Ближний Восток

Посланник Трампа примет участие в переговорах по заложникам, проходящих в Дохе

США
Заложники
Дональд Трамп
Катар
время публикации: 07 января 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 20:12
Дональд Трамп и Стив Уиткофф на пресс-конференции в Палм-Бич
AP Photo/Evan Vucci

Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку, в ближайшие дни вылетит в Доху, чтобы принять участие в проходящих там переговорах по заложникам.

Во вторник, 7 января, Уиткофф заявил, что надеется сообщить хорошие новости об израильских заложниках, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы, к моменту приведения Дональда Трампа к присяге в качестве президента. Это заявление было сделано на пресс-конференции, которую провел Дональд Трамп в Палм-Бич.

Избранный президент Дональд Трамп вновь повторил свою угрозу: "Если заложники не вернутся к моменту моего вступления в должность, на Ближнем Востоке начнется "ад", это плохо закончится для ХАМАСа и, откровенно говоря, для всех остальных тоже".

Ближний Восток
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