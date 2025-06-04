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Ближний Восток

Глава МИД Ливана заявил иранскому коллеге о необходимости разоружения "Хизбаллы"

Иран
Ливан
Хизбалла
время публикации: 04 июня 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 13:04

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел в Бейруте переговоры с министром иностранных дел Ливана Юсуфом Раджи, представителем "Ливанских сил" – христианского движения, враждебного "Хизбалле" и Ирану.

"Последние военные авантюры поставили Ливан в тяжелое положение. Эти авантюры не содействуют прекращению оккупации Израилем ливанских земель", – сообщил Раджи, не упоминая "Хизбаллу" и вместе с тем не оставляя сомнений, о чем идет речь. Он также подчеркнул необходимость разоружения группировки.

Напомним, что около двух недель назад Раджи вызвал к себе посла Ирана в Бейруте Моджтабу Амани, чтобы выразить ему протест в связи с публикацией в социальных сетях поста в поддержку группировки "Хизбалла".

О тесных связях дипломата с группировкой может свидетельствовать тот факт, что он получил тяжелые ранения во время "пейджерной атаки", проведенной Израилем против боевиков "Хизбаллы", долго лечился в Иране и вернулся в Бейрут только в декабре 2024 года.

29 мая издание Wall Street Journal сообщило, что ливанская армия изъяла оружие в опорных пунктах группировки "Хизбалла" в южном Ливане. Согласно публикации, президент Жозеф Аун сумел достичь цели – разоружения "Хизбаллы" на юге – примерно на 80%. Содействие в этом оказала израильская разведка, а также США.

Ливанский премьер-министр Науаф Салам заявил изданию, что цель – обеспечить центральным властям монополию на оружие на всей территории Ливана. Эта цель декларировалась достаточно давно, однако впервые принимаются действенные меры по ее реализации.

Ближний Восток
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