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Пресса

WSJ: Израиль помогает Ливану в разоружении "Хизбаллы"

Ливан
Израиль
Хизбалла
время публикации: 29 мая 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 13:16

Новые власти Ливана всерьез отнеслись к своим международным обязательствам. Как пишет Wall Street Journal, ливанская армия изъяла оружие в опорных пунктах группировки "Хизбалла" в южном Ливане.

Согласно публикации, президент Жозеф Аун сумел достичь цели – разоружения "Хизбаллы" на юге – примерно на 80%. Содействие в этом оказала израильская разведка, а также США. Обе эти страны были удивлены успехами правительства Ливана на этом поприще.

Ливанский премьер-министр Науаф Салам заявил изданию, что цель – обеспечить центральным властям монополию на оружие на всей территории Ливана. Эта цель декларировалась достаточно давно, однако впервые принимаются действенные меры по ее реализации.

Отметим, что посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, получивший ранения во время израильской "пейджерной атаки" против "Хизбаллы", еще в апреле нынешнего года назвал разоружение "Хизбаллы" частью заговора Израиля и США.

Пресса
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