Руководство ХАМАСа встретилось с террористами-убийцами в Египте

Вечером 7 марта, в первую пятницу Рамадана, в Египте прошел "торжественный ужин" при участии руководства террористической организации ХАМАС и террористов-убийц, освобожденных из израильских тюрем в рамках нескольких этапов сделок по "обмену пленными" с Израилем.

В мероприятии приняли участие около 100 человек.

Руководство ХАМАСа представляли члены политбюро этой организации Халиль аль-Хайя (нынешний лидер ХАМАСа в Газе), Халид Машаль (глава зарубежного бюро ХАМАСа) и Захир Джабарин (глава движения на Западном берегу). Все они в последние годы живут за границей и являются претендентами на пост главы политбюро ХАМАСа, остающийся вакантным с 31 июля 2024 года, когда в Тегеране был ликвидирован Исмаил Ханийя. Ожидается, что выборы пройдут в этом месяце – в марте 2025 года.

В рамках соглашения об освобождении заложников власти Израиля отпустили из тюрем сотни террористов, в их числе множество террористов-убийц, которые были осуждены на пожизненные сроки. Как правило, освобожденных террористов-убийц высылали в Египет, откуда позже их планируется депортировать в другие страны.