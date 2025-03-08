Верховный лидер Ирана отклонил предложение Трампа о переговорах

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отклонил предложение о переговорах по ядерному соглашению, направленное ему президентом США Дональдом Трампом. Хаменеи сказал, что "есть бандитские страны, которые настаивают на навязывании своих условий другим", и отметил, что "Тегеран никогда не примет требования ограничить свою ракетную программу".

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ядерная программа Ирана "не может быть свернута".

В интервью AFP он добавил, что в рамках политики "максимального давления" президента Дональда Трампа, введенной им в отношении Исламской Республики во время его первого срока, никаких переговоров с США не будет.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 7 марта, что направил письмо верховному лидеру Исламской республики аятолле Али Хаменеи, призвав его к переговорам с целью предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

"В четверг я отправил письмо верховному лидеру Ирана, чтобы начать переговоры, – сказал Трамп. – У Ирана не должно быть ядерного оружия".

В начале марта президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что планировал возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, однако против этого высказался верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.