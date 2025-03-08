Премьер-министр Катара: офисы ХАМАСа в нашей стране были открыты по просьбе США

Премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдель Рахман аль-Тани дал интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону.

Среди прочего, аль-Тани сказал: "Офисы ХАМАСа в Катаре были открыты при условии полной прозрачности и по просьбе США. Если кто-то присутствует в вашей стране, это не значит, что вы его поддерживаете".

На вопрос о том, насколько Иран близок к созданию ядерного оружия, аль-Тани ответил. Что ничего об этом не слышал. Он подчеркнул, что нападение на Иран станет началом войны, которая распространится на весь регион.

"Катар ни при каких обстоятельствах не поддержит какие-либо военные действия в регионе, и мы не сдадимся, пока не увидим дипломатическое решение конфликта между Ираном и США", – сказал премьер-министр Катара.