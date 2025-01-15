Катар: соглашение между Израилем и ХАМАСом вступит в силу 19 января

Премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдель Рахман аль-Тани официально объявил, что соглашение между Израилем и ХАМАСом подписано и вступит в силу в воскресенье, 19 января.

Первый этап соглашения продлится 42 дня, в этот период будут обсуждаться условия следующего этапа.

ХАМАС на этом этапе освободит 33 израильских заложника (всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет). В первый день, 19 января, будут освобождены три человека, на 7-й день – четыре, после этого каждую неделю ХАМАС будет возвращать Израилю по три заложника.

600 грузовиков с гуманитарной помощью будут каждый день въезжать в сектор Газы.

Катар и США выступают гарантами продолжения переговоров для обеспечения полного вывода израильских войск из Газы.