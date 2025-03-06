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Ближний Восток

Столкновения сторонников Асада с правительственными войсками в Сирии, есть жертвы

Сирия
время публикации: 06 марта 2025 г., 21:40 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 21:50
Столкновения сторонников Асада с правительственными войсками в Сирии, есть жертвы
AP Photo/Baderkhan Ahmad

В провинции Латакия идут столкновения между силами новой сирийской администрации и алавитскими ополченцами, верными свергнутому президенту Сирии Башару Асаду. Правительственные войска задействуют вертолеты.

В приморском городе Джабле верные новой администрации силы попали в засаду алавитов, потеряв семь человек убитыми и 11 – ранеными. Провинция Латакия, как и все средиземноморское побережье Сирии, – оплот сторонников Асада.

"Вооруженные группировки, с которыми ведут бой наши силы безопасности, связаны с военным преступником Сухайлем аль-Хасаном, совершившим самые чудовищные преступления против сирийского народа", – цитирует представителя новых властей агентство SANA.

Аль-Хасан, известный также как "Тигр", был командиром частей специального назначения режима Асада. Лидеры алавитской общины заявили, что авиация режима нанесла удары по жилым кварталам и призвала провести мирную манифестацию протеста.

Ближний Восток
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