Байден заявил, что не поддержит удар Израиля по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что он не поддержит план атаки на ядерные объекты Ирана, если он будет рассматриваться Израилем. Об этом сообщает сайт CNN.

"Ответ – нет", – сказал Байден в ответ на вопрос журналистов о перспективе нанесения Израилем ответного удара по объектам, связанным с ядерной программой Ирана. Байден также добавил, что Соединенные Штаты еще обсудят с израильтянами, каким может быть ответ.

При этом президент США отметил, что члены "Большой семерки" (G7), с которыми он разговаривал в среду, 2 октября, согласны с тем, что "ответ Израиля должен быть пропорциональным".