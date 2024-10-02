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Мир

Байден заявил, что не поддержит удар Израиля по ядерным объектам Ирана

время публикации: 02 октября 2024 г., 20:06 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 20:29
Президент США Джо Байден
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Джо Байден заявил, что он не поддержит план атаки на ядерные объекты Ирана, если он будет рассматриваться Израилем. Об этом сообщает сайт CNN.

"Ответ – нет", – сказал Байден в ответ на вопрос журналистов о перспективе нанесения Израилем ответного удара по объектам, связанным с ядерной программой Ирана. Байден также добавил, что Соединенные Штаты еще обсудят с израильтянами, каким может быть ответ.

При этом президент США отметил, что члены "Большой семерки" (G7), с которыми он разговаривал в среду, 2 октября, согласны с тем, что "ответ Израиля должен быть пропорциональным".

Мир
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