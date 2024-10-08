Шейх Наим Кассем: "Какие бы жертвы ни потребовались, сопротивление победит"

Заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" Наим Кассем выступил с речью, посвященной первой годовщине нападения ХАМАСа на Израиль и присоединения к военным действиям ливанской террористической группировки.

Он почтил память главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, заявив, что тот вселял сионистам ужас. "Его сила и сейчас продолжает нас вдохновлять", – подчеркнул он, добавив, что попытки сионистов и США запугать сопротивление потерпят крах.

Нападение ХАМАСа на Израиль он назвал первым шагом к свободе палестинского народа. Кассем обвинил Израиль в убийстве женщин, стариков и детей, однако подчеркнул: какие бы жертвы ни потребовались, палестинцы и силы сопротивления одержат победу.

"Израиль доказал – он является угрозой для всего региона", – сказал главарь террористов, обвинив США в содействии израильским "преступлениям". По его словам, без американской поддержки Израиль был бы побежден в течение месяца.

По его утверждению, израильские удары не нанесли существенного ущерба военному потенциалу "Хизбаллы". Он обвинил Израиль в намерении убить жителей юга Ливана, а также заявил, что Иран будет поддерживать сопротивление так, как считает нужным.