Усама Хамдан: "Мухаммад Дэйф жив и продолжает руководить сопротивлением"

Один из лидеров ХАМАСа Усама Хамдан заявил в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что информация о гибели главы боевого крыла группировки Мухаммада Дэйфа не соответствует истине.

"Брат Абу Халид продолжает исполнять обязанности главы сопротивления. Несмотря на то, что война длится уже больше 330 дней, ни он, ни его бойцы не проявляют никаких признаков усталости", – сообщил Хамдан.

Он также заявил о бессмысленности переговоров, обвинив Израиль в торпедировании соглашений, а США – в том, что они не оказывают серьезного давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с тем, чтобы убедить его принять условия, на которые ХАМАС уже согласился.

Опроверг он и сообщения, что США вели переговоры с ХАМАСом в обход Израиля, чтобы добиться освобождения заложников с американским гражданством. "Не было ни прямых контактов, ни обращений через посредников", – заявил лидер террористов.