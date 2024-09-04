Минюст США подал обвинительные заключения против Яхьи Синуара и других лидеров ХАМАСа

Министерство юстиции США подало обвинительные заключения против Яхьи Синуара и еще пятерых лидеров ХАМАСа в связи с резней 7 октября, в результате которой погибли не менее 40 американских граждан. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В материалах, поданных в федеральный суд Нью-Йорка, указывается, что ответчиков поддерживают Иран и "Хизбалла", которые поощряли стремление ХАМАС к уничтожению Государства Израиль и подталкивали к убийству мирных жителей для достижения этой цели.

Агентство АР отмечает, что речь идет о символическом шаге, так как Синуар скрывается в туннелях под Газой, и как минимум двое из списка обвиняемых были ликвидированы ЦАХАЛом (отметим, что из списка ликвидированы как минимум трое – Исмаил Ханийя, Мухаммад Дэйф и Маруан Исса). При этом официальные лица в Вашингтоне заявляют, что, как минимум один обвиняемый будет доставлен в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом.