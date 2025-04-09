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Ближний Восток

Глава ООН: "Уже больше месяца в Газу не поступает ни капли помощи"

Газа
Израиль
ООН
время публикации: 09 апреля 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 10:44
Глава ООН: "Уже больше месяца в Газу не поступает ни капли помощи"
AP Photo/Pamela Smith

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на брифинге в штаб-квартире этой международной организации, прокомментировал ситуацию в секторе Газы. Чиновник обвинил Израиль в нарушении международного права.

"Уже больше месяца в Газу не поступает ни капли помощи. Помощь иссякла, а шлюзы ужаса вновь открылись. Мирные жители Газы вновь оказались в бесконечной петле смерти", – сказал глава ООН, заявив, что Израиль, как оккупирующая сторона, обязана доставлять в сектор продовольствие и медикаменты.

"В Газу не поступают никакие гуманитарные грузы. Тем временем на пунктах пропуска накапливаются продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", – цитирует его заявление сайт ООН.

Ситуацию в секторе Гутерриш назвал тупиком, недопустимым с точки зрения международного права. "Пришло время положить конец дегуманизации, защитить мирных жителей, освободить заложников, обеспечить жизненно важную помощь и возобновить режим прекращения огня", – заключил Генеральный секретарь ООН.

"Мы знаем, что прекращение огня работает. Режим прекращения огня позволил освободить заложников. Он обеспечил распределение жизненно важной помощи. Мародерство прекратилось, и мы смогли доставить жизненно важные грузы практически во все районы сектора Газа. Но все это закончилось после нарушения режима прекращения огня", – заявил Гутерриш.

Ближний Восток
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