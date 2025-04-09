"Аль-Масира": хуситы вновь сбили американский БПЛА MQ-9
время публикации: 09 апреля 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 09:50
Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", объявил, что ПВО хуситов вновь удалось сбить американский беспилотник MQ-9.
Согласно указанному источнику, БПЛА был сбит ракетой йеменского производства над регионом Аль-Джауф, на севере Йемена.
Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.
Хуситы утверждают, что за все время боевых действий им удалось сбить над Йеменом 18 американских беспилотников.
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