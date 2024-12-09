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Ближний Восток

Глава МИД Турции призвал к возвращению миллионов сирийских беженцев домой

Турция
Сирия
время публикации: 09 декабря 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 14:23
Глава МИД Турции призвал к возвращению миллионов сирийских беженцев домой
AP Photo/Lefteris Pitarakis

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, выступая на ежегодной конференции послов, призвал к добровольному и безопасному возвращению сирийских беженцев домой, а также заявил, что Турция готова помочь с восстановлением Сирии.

"Мы хотим, чтобы все религиозные и национальные общины Сирии жили бы во взаимопонимании и мире, принимая участие в управлении страной. Мы хотим, чтобы новая Сирия стала фактором стабильности и добрососедства в регионе", – сказал он.

При этом Фидан подчеркнул: сирийский народ не должен позволять "Исламскому государству" и Рабочей партии Курдистана воспользоваться ситуацией. Официальная Анкара считает курдские ополчения, контролирующие северо-восток Сирии, частью РПК, объявленной террористической группировкой.

Отметим, что после начала гражданской войны в Сирии Турция приняла более трех миллионов сирийских беженцев. Многим из них некуда возвращаться.

Ближний Восток
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