Глава МИД Турции призвал к возвращению миллионов сирийских беженцев домой

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, выступая на ежегодной конференции послов, призвал к добровольному и безопасному возвращению сирийских беженцев домой, а также заявил, что Турция готова помочь с восстановлением Сирии.

"Мы хотим, чтобы все религиозные и национальные общины Сирии жили бы во взаимопонимании и мире, принимая участие в управлении страной. Мы хотим, чтобы новая Сирия стала фактором стабильности и добрососедства в регионе", – сказал он.

При этом Фидан подчеркнул: сирийский народ не должен позволять "Исламскому государству" и Рабочей партии Курдистана воспользоваться ситуацией. Официальная Анкара считает курдские ополчения, контролирующие северо-восток Сирии, частью РПК, объявленной террористической группировкой.

Отметим, что после начала гражданской войны в Сирии Турция приняла более трех миллионов сирийских беженцев. Многим из них некуда возвращаться.