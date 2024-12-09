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Ближний Восток

Reuters: Иран установил прямой контакт с новым руководством Сирии

Иран
Сирия
время публикации: 09 декабря 2024 г., 12:29 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 12:35
Reuters: Иран установил прямой контакт с новым руководством Сирии
AP Photo/Ghaith Alsayed

Как сообщил агентству Reuters официальный представитель иранских властей, Исламская республика Иран напрямую контактирует с новыми властями Сирии, чтобы не допустить враждебности между странами.

Режим Башара Асада был близким союзником и во многом клиентом Ирана. Его падение стало мощным ударом по иранским планам региональной гегемонии. Собеседник агентства говорит о важности "мудрого и дальновидного подхода", призвав к созданию правительства, которое будет включать все группы населения Сирии.

Источники Reuters признали, что в Иране опасаются потери влияния в Сирии, однако они заявили, что падение Асада не привело к панике в Тегеране. Режим аятолл готов к сотрудничеству с теми фракциями новых сирийских властей, которые будут ближе к Ирану.

По их словам, главная задача сейчас – не допустить, чтобы Сирия под новым руководством вышла из иранской внешнеполитической орбиты, а для этого необходимо позаботиться о поддержании связей.

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