Reuters: Иран установил прямой контакт с новым руководством Сирии

Как сообщил агентству Reuters официальный представитель иранских властей, Исламская республика Иран напрямую контактирует с новыми властями Сирии, чтобы не допустить враждебности между странами.

Режим Башара Асада был близким союзником и во многом клиентом Ирана. Его падение стало мощным ударом по иранским планам региональной гегемонии. Собеседник агентства говорит о важности "мудрого и дальновидного подхода", призвав к созданию правительства, которое будет включать все группы населения Сирии.

Источники Reuters признали, что в Иране опасаются потери влияния в Сирии, однако они заявили, что падение Асада не привело к панике в Тегеране. Режим аятолл готов к сотрудничеству с теми фракциями новых сирийских властей, которые будут ближе к Ирану.

По их словам, главная задача сейчас – не допустить, чтобы Сирия под новым руководством вышла из иранской внешнеполитической орбиты, а для этого необходимо позаботиться о поддержании связей.