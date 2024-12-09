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Мир

Над посольством Сирии в Москве поднят флаг оппозиции

Россия
Сирия
время публикации: 09 декабря 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 11:30
Над посольством Сирии в Москве поднят флаг оппозиции
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Утром 9 декабря над посольством Сирии в России был поднят флаг сирийской оппозиции – зелено-бело-черное полотнище с тремя красными звездами на белой горизонтальной полосе.

Красно-бело-черный флаг с двумя зелеными звездами, который использовался в последние десятилетия, был спущен с флагштока вечером 8 декабря. Новое знамя появилось и на посольствах в других странах, таких как Испания, Саудовская Аравия, Греция.

Минувшим днем министерство иностранных дел РФ сообщило, что Башар Асад после переговоров с участниками вооруженного конфликта принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Вечером 8 декабря источник в Кремле рассказал, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. "Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", – сообщил он.

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