x
08 февраля 2025
|
последняя новость: 19:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2025
|
08 февраля 2025
|
последняя новость: 19:34
08 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу: в Доху для обсуждения "технических деталей" соглашения отправится израильская делегация

Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 08 февраля 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 19:20
Нетаниягу: в Доху для обсуждения "технических деталей" соглашения отправится израильская делегация
Ави Охаюн, ЛААМ

После завершения очередного этапа сделки по "обмену пленными" премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что в Доху для обсуждения "технических деталей" соглашения отправится израильская делегация.

В состав делегации были внесены изменения: к ней присоединился заместитель главы ШАБАКа.

"По возвращении из США глава правительства созовет кабинет министров по вопросам политики и безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу соглашения, который определит дальнейшие переговоры", – сказано в сообщении канцелярии Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 февраля 2025

В Катар вновь отправится израильская делегация для продолжения переговоров об "обмене пленными"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

"Кан": Рон Дермер не заинтересован в должности главы переговорной группы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 февраля 2025

Офис Нетаниягу: в Доху в конце недели будет направлена израильская делегация