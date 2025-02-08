Нетаниягу: в Доху для обсуждения "технических деталей" соглашения отправится израильская делегация

После завершения очередного этапа сделки по "обмену пленными" премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что в Доху для обсуждения "технических деталей" соглашения отправится израильская делегация.

В состав делегации были внесены изменения: к ней присоединился заместитель главы ШАБАКа.

"По возвращении из США глава правительства созовет кабинет министров по вопросам политики и безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу соглашения, который определит дальнейшие переговоры", – сказано в сообщении канцелярии Нетаниягу.