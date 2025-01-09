Ливанский депутат, который жил в парламенте более двух лет, вернулся домой

Депутат ливанского парламента Мелхем Халаф, который в знак протеста против отсутствия президента в стране жил в здании парламента в связи с сидячей забастовкой, после избрания Жозефа Ауна на пост президента собрал чемоданы и вернулся к себе домой. Мелхем Халаф прожил в здании парламента в Бейруте 721 день.

Мелхем Халаф – 63-летний депутат от блока "Движение за перемены", по профессии он адвокат, он также является известным в стране правозащитником. Халаф – православный христианин, он проживает в Бейруте, в прошлом он возглавлял бейрутскую Коллегию адвокатов.

Ливан оставался без президента с 31 октября 2022 года после завершения каденции Мишеля Ауна, и 19 января 2023 года два ливанских депутата, Мелхем Халаф и Наджат Салиба начали акцию протеста против затягивания с президентскими выборами. Салиба прекратила свою акцию протеста через восемь месяцев, Халаф продержался до конца.