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Ближний Восток

"Хизбалла" опубликовала новое видео израильских стратегических объектов

время публикации: 09 июля 2024 г., 16:49 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 16:58
"Хизбалла" опубликовала новое видео израильских стратегических объектов

Группировка "Хизбалла" опубликовала новую видеозапись, сделанную в воздушном пространстве Израиля беспилотным летательным аппаратом "Удод", который, как предполагается, был запущен террористами около двух месяцев назад.

Продолжительность видео – 10 минут. На нем можно увидеть, как утверждает группировка, оборонные и стратегические объекты: базу израильских военно-морских сил в Хайфе, израильскую разведывательную инфраструктуру на Голанских высотах – в ролике объясняется, что речь идет о "глазах Израиля".

БПЛА пролетает над Голанами. По утверждению группировки, сняты военные базы, районы развертывания, позиции системы ПРО "Железный купол" и даже автобус, которым пользуются израильские солдаты. "Хизбалла" обещает опубликовать еще один ролик.

Ближний Восток
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"Хизбалла" опубликовала видео стратегических объектов Израиля, снятое с БПЛА