Йеменские хуситы заявили, что атаковали три судна в Аравийском море и Аденском заливе
время публикации: 09 июля 2024 г., 23:54 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 23:57
Командование йеменской группировки "Ансар Алла" (хуситы) сообщило о серии операций, проведенных в Аравийском море и в Аденском заливе против трех судов.
В Аравийском море ракетный удар был нанесен по контейнеровозу Maersk Sentosa, ходящему под флагом США.
В Аравийском море с помощью беспилотников было атаковано судно Marthopolis "за нарушение запрета на заход в порты оккупированной Палестины". (В базе данных сайта Vesselfinder.com нет ни одного судна с таким названием именем, но есть контейнеровоз Marathopolis, который ходит под флагом Мальты, в данный момент судно следует в Оман).
В Аденском заливе, согласно утверждению хуситов, с помощью дронов атаковано "израильское" судно MSC Patnaree, ходящее под флагом Либерии.
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