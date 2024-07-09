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Ближний Восток

Йеменские хуситы заявили, что атаковали три судна в Аравийском море и Аденском заливе

время публикации: 09 июля 2024 г., 23:54 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 23:57
Йеменские хуситы заявили, что атаковали три судна в Аравийском море и Аденском заливе
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Командование йеменской группировки "Ансар Алла" (хуситы) сообщило о серии операций, проведенных в Аравийском море и в Аденском заливе против трех судов.

В Аравийском море ракетный удар был нанесен по контейнеровозу Maersk Sentosa, ходящему под флагом США.

В Аравийском море с помощью беспилотников было атаковано судно Marthopolis "за нарушение запрета на заход в порты оккупированной Палестины". (В базе данных сайта Vesselfinder.com нет ни одного судна с таким названием именем, но есть контейнеровоз Marathopolis, который ходит под флагом Мальты, в данный момент судно следует в Оман).

В Аденском заливе, согласно утверждению хуситов, с помощью дронов атаковано "израильское" судно MSC Patnaree, ходящее под флагом Либерии.

Ближний Восток
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