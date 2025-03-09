Россия, Иран и Китай начнут морские учения в Индийском океане

Иранские СМИ сообщают, что 11 марта в северной части Индийского океана начнутся совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая. Начнутся они рядом в порту Чабахар на побережье Оманского пролива.

Как сообщается, в них будут участвовать корабли как вооруженных сил Ирана, так и Корпуса стражей Исламской революции. Наблюдателей направят Азербайджан, ЮАР, Оман, Казахстан, Пакистан, Оман, Катар, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Шри-Ланка.

РИА Новости со ссылкой на агентство "Тасним" передает, что целями учений станут укрепление безопасности в регионе и мире, расширение многостороннего сотрудничества между странами-участницами, демонстрация доброй воли и способности государств к поддержанию мира во всем мире и безопасности на море, укрепление безопасности морской торговли, борьба с морским пиратством, гуманитарные мероприятия, обмен информацией в сфере проведения поисково-спасательных операций на море и обмен опытом в сфере оперативно-тактических операций.

Отметим, что несколько дней назад в Чабахаре была проведена операция против сепаратистов, выступающих за независимость Белуджистана. Чтобы подавить сопротивление боевиков, были применены тяжелые вооружения. В ходе операции были задействованы беспилотные летательные аппараты.