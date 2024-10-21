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Ближний Восток

Россия, Иран и Оман завершили совместные морские учения, Саудовская Аравия стала наблюдателем

время публикации: 21 октября 2024 г., 10:56 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 11:00
Россия, Иран и Оман завершили совместные морские учения, Саудовская Аравия стала наблюдателем
Iranian Army via AP

Россия, Иран и Оман завершили совместные военно-морские учения IMEX 2024. Телеканал RT цитирует командующего ВМС Ирана Шахрама Ирани, который заявил, что участники отрабатывали тушение пожара на судах, поисковые операции и предотвращение разлива нефти.

На борту иранского фрегата "Джамаран" находились представители Бангладеш, Индии, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Таиланда, выступавшие в качестве наблюдателей. Таким образом, учения стали еще одним свидетельством сближения Ирана и Саудовской Аравии.

Иран стремится представить себя силой, обеспечивающей безопасность морских перевозок в Индийском океане. В то же время йеменские хуситы, сателлиты режима аятолл наносят регулярные удары по торговым судам в северо-западной части этого океана, угрожая свободе судоходства.

Ближний Восток
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