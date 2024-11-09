Катар официально опроверг сообщения об изгнании ХАМАСа и сообщил о замораживании посредничества

Министерство иностранных дел Катара официально заявило о замораживании посреднических усилий. Оно также опровергло сообщения об изгнании из Катара руководства группировки.

"Мы сообщили сторонам: как только намерения положить конец войне станут серьезными, посредничество будет возобновлено, и Катар возглавит усилия по прекращению войны и возвращению заложников", – говорится в заявлении, в котором также содержится требование придерживаться ранее обязательств.

"Сообщения, касающиеся бюро ХАМАСа в Катаре неточны. Присутствие бюро ХАМАСа в Дохе призвано сохранить канал коммуникации сторон. Оно также содействовало достижению перемирия на ранее стадии войны", – заявляет МИД Катара.