Нашелся "похищенный Мосадом" иранский пропагандист, его выслали из Египта в Ирак

Иранского экс-дипломата выслали из Египта в Ирак

Амир Мусави, бывший советник министра обороны Ирана и бывший атташе по культуре в иранском посольстве в Алжире, был освобожден из-под стражи в Египте и депортирован в Ирак, сообщает Oriental Express.

Об этом сам Мусави написал в социальных сетях, передает aftabnews.ir. Причина задержания остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что Амир Мусави приехал в Каир на семинар о египетско-иранских отношениях, на погранконтроле показал иракский паспорт и был задержан, хотя разрешение на въезд у него было.

Накануне сайт иранской оппозиции Iran International сообщил о таинственном исчезновении во время поездки в Египет Амира Мусави, бывшего дипломата и одного из ключевых пропагандистов иранского режима.

Министерство иностранных дел Ирана подтвердило 8 сентября факт исчезновения в Египте бывшего атташе по культуре. Пресс-секретарь МИДа Исмаил Багаи на встрече с журналистами сказал: "Сегодня утром мы узнали об исчезновении Амира Мусави в Египте. В настоящий момент он не является дипломатом, ранее был атташе по культуре". Он добавил, что по данным Тегерана, Мусави въехал в Египет по паспорту Ирака, и пообещал, что МИД "будет серьезно заниматься этим вопросом".

Иранский сайт Didban Iran высказывал предположение, что экс-дипломат мог быть похищен агентами "Мосада". О том, что он мог быть похищен израильской разведкой, также написал сайт Kurdistan24.

Мусави, придерживающийся антиизраильских взглядов, часто выступал на иранских государственных телеканалах, в качестве аналитика и специалиста по Ближнему Востоку. В прошлом он возглавлял Центр стратегических и международных исследований Исламской Республики и был советником министра обороны Ирана.

В августе этого года Мусави утверждал, что Иран может создать ядерное оружие "за несколько часов", пояснив, что у его страны достаточно обогащенного урана для производства 24 ядерных бомб.