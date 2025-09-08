В Египте исчез иранский пропагандист Амир Мусауи. Арабские СМИ: он похищен "Мосадом"

Сайт иранской оппозиции Iran International сообщил о таинственном исчезновении во время поездки в Египет Амира Мусауи, бывшего дипломата и одного из ключевых пропагандистов иранского режима. По данным издания, Мусауи приехал в Египет по официальному приглашению и исчез вскоре после приземления в аэропорту Каира.

Министерство иностранных дел Ирана подтвердило в понедельник, 8 сентября, факт исчезновения в Египте бывшего атташе по культуре. Пресс-секретарь МИДа Исмаил Багаи на встрече с журналистами сказал: "Сегодня утром мы узнали об исчезновении Амира Мусауи в Египте. В настоящий момент он не является дипломатом, ранее был атташе по культуре". Он добавил, что по данным Тегерана, Мусауи въехал в Египет по паспорту Ирака, и пообещал, что МИД "будет серьезно заниматься этим вопросом".

Иранский сайт Didban Iran высказывает предположение, появившееся в региональных СМИ, о том, что экс-дипломат похищен агентами "Мосада". О том, что он мог быть похищен израильской разведкой также написал сайт Kurdistan24.

Мусауи, придерживающийся антиизраильских взглядов, часто выступал на иранских государственных телеканалах, в качестве аналитика и специалиста по Ближнему Востоку. В прошлом он возглавлял Центр стратегических и международных исследований Исламской Республики и был советником министра обороны Ирана.

В августе этого года Мусауи утверждал, что Иран может создать ядерное оружие "за несколько часов", пояснив, что у его страны достаточно обогащенного урана для производства 24 ядерных бомб.