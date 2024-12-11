ЦАХАЛ минирует границу с Сирией

Инженерные силы Армии обороны Израиля ускорили работы по укреплению израильско-сирийской границы, в том числе – на основании выводов, сделанных после прорыва ХАМАСом разделительных заграждений на границе с сектором Газы.

Как сообщает портал ynet, среди прочего, восстанавливаются минные поля и закладываются заряды взрывчатки, производятся взрывные работы для изменения ландшафта с целью облегчения наблюдения, роются траншеи и принимаются другие меры для предотвращения быстрого прорыва легких транспортных средств.

Особый упор делается на участках границы, проходящих возле израильских населенных пунктов. Для ускорения работ ЦАХАЛ арендовал гражданскую строительную технику в дополнение к своей.