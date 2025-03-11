Снежные игры на Хермоне. Фоторепортаж 2025 года

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За первую неделю после открытия горный курорт Хермон, расположенный на северной границе Израиля, посетили тысячи туристов. 4 марта 2025 года курорт был открыт для посетителей – впервые с октября 2023 года.

В этом сезоне возможности катания на лыжах не будет. Инфраструктуре курорта во время войны был причинен значительный ущерб, в частности были повреждены два подъемника. Ожидается, что летом для ремонта прибудут иностранные специалисты.

Однако посетители могут пользоваться канатной дорогой, дорогой для так называемого экстремального катания на санях, аттракционом виртуальной реальности Sky Rider и детской площадкой для катания на санках на верхнем уровне.

К началу марта на горе Хермон образовался устойчивый снежный покров. За неделю без снегопадов снег подтаял, но сугробов для любителей снежных игр еще достаточно.

Сайт skihermon.co.il напоминает: вход только по предварительной записи.