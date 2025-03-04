Горный курорт Хермон открылся для посетителей впервые после начала войны

Во вторник, 4 марта, горный курорт Хермон, расположенный на северной границе Израиля, открылся для посетителей – впервые с октября 2023 года.

Сайт skihermon.co.il напоминает: вход только по предварительной записи.

При этом подчеркивается, что в этом сезоне возможности катания на лыжах не будет. Инфраструктуре курорта во время войны был причинен значительный ущерб, в частности были повреждены два подъемника. Ожидается, что летом для ремонта прибудут иностранные специалисты.

В этом сезоне посетители смогут воспользоваться канатной дорогой, дорогой для так называемого экстремального катания на санях, аттракционом виртуальной реальности Sky Rider и детской площадкой для катания на санках на верхнем уровне.

После снегопадов на горе Хермон образовался устойчивый снежный покров. На этой неделе снегопадов не ожидается. Температура на горе не выше 11 градусов днем.

Администрация курорта также сообщает, что люди, пользующиеся инвалидными колясками или имеющие аналогичные ограничения, будут иметь право бесплатно пользоваться канатной дорогой в течение трех лет, начиная с 4 марта 2025 года по 3 марта 2028 года.