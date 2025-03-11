Последствия беспрецедентной атаки БПЛА на Москву. Фоторепортаж
время публикации: 11 марта 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 10:43
Фото: Moscow Region Governor Andrei Vorobyev official telegram channel/AP Photo
Ночью и утром 11 марта вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку с применением БПЛА на территорию России. Минобороны РФ заявляет о перехвате 337 беспилотников. Есть убитые и раненые в Московской области. Причинен ущерб.
Судя по заявлениям российских властей, речь идет о самой интенсивной атаке БПЛА на Москву и другие регионы РФ с начала полномасштабной войны против Украины, развязанной режимом Владимира Путина.
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