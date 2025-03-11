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Последствия беспрецедентной атаки БПЛА на Москву. Фоторепортаж

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 11 марта 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 10:43

Фото: Moscow Region Governor Andrei Vorobyev official telegram channel/AP Photo

Ночью и утром 11 марта вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку с применением БПЛА на территорию России. Минобороны РФ заявляет о перехвате 337 беспилотников. Есть убитые и раненые в Московской области. Причинен ущерб.

Судя по заявлениям российских властей, речь идет о самой интенсивной атаке БПЛА на Москву и другие регионы РФ с начала полномасштабной войны против Украины, развязанной режимом Владимира Путина.

Подробности

Последствия беспрецедентной атаки БПЛА на Москву. Фоторепортаж
Последствия беспрецедентной атаки БПЛА на Москву. Фоторепортаж
Последствия беспрецедентной атаки БПЛА на Москву. Фоторепортаж
Последствия беспрецедентной атаки БПЛА на Москву. Фоторепортаж
Последствия беспрецедентной атаки БПЛА на Москву. Фоторепортаж
Последствия беспрецедентной атаки БПЛА на Москву. Фоторепортаж
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