Последствия беспрецедентной атаки БПЛА на Москву. Фоторепортаж

Фото: Moscow Region Governor Andrei Vorobyev official telegram channel/AP Photo

Ночью и утром 11 марта вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку с применением БПЛА на территорию России. Минобороны РФ заявляет о перехвате 337 беспилотников. Есть убитые и раненые в Московской области. Причинен ущерб.

Судя по заявлениям российских властей, речь идет о самой интенсивной атаке БПЛА на Москву и другие регионы РФ с начала полномасштабной войны против Украины, развязанной режимом Владимира Путина.

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