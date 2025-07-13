Рогом в пах: на фестивале в Памплоне состоялся предпоследний забег. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Miguel Oses

Шесть человек пострадали 13 июля в Памплоне во время предпоследнего забега с быками на традиционном фестивале Святого Фермина, отмечаемом уже несколько веков и привлекающем множество туристов, стремящихся показать свою смелость. Одного из пострадавших бык ударил рогом в пах.

Наибольшей доблестью считается схватить быка за рог. Но многие не отдают себе отчет, что речь идет о 600-килограммовых диких животных, справиться с которыми непросто и опытным тореадорам – а ведь именно на арену для корриды ведет путь длинной немногим более 800 метров.

Добавим, что традиция боя быков в Испании постепенно искореняется. Поэтому в Памплону прибыло и множество борцов за права животных, требующих положить конец убийству животных, превращенному в ритуал. Но стоит помнить и о том, что за последние сто лет быки убили 16 участников забега, последний такой случай был в 2009 году.